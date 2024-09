Ha patteggiato la pena a 3 anni di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Giuseppe Lentini, 36 anni, ex consigliere comunale di Camastra arrestato due anni fa dopo essere stato sorpreso in auto con oltre duecento grammi tra cocaina e hashish.

L’accordo tra le parti è stato siglato dal pubblico ministero Elenia Manno e il difensore dell’imputato, l’avvocato Vito Cangemi, oggi ratificato dal giudice del tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino.

La vicenda risale all’estate 2022. L’uomo venne fermato a bordo di un’auto dagli agenti del Commissariato di Palma di Montechiaro nella località balneare di San Leone. Sottoposto a perquisizione venne trovato in possesso di un panetto di hashish, quasi cento grammi di cocaina e una piccola quantità di marijuana.