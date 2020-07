Ex chioschi abbandonati in spiaggia, MareAmico: non si può fare turismo così!

Nella principale spiaggia di San Leone c’è il relitto abbandonato di un vecchio chiosco, sequestrato ed abbandonato all’indifferenza!

Tutto ciò, oltre ad essere una bruttura unica, rappresenta un pericolo costante per i bagnanti che affollano la spiaggia delle dune.

Negli scorsi mesi, dopo tante richieste da parte di Mareamico, la Capitaneria, il Comune ed il Demanio, avevano fatto un sopralluogo, ma poi tutto è rimasto come prima.

E poi ci lamentiamo che il turismo non decolla ad Agrigento! Ad affermarlo è stato Claudio Lombardo di MareAmico.