“Evitare la privatizzazione di tutte le aree sportive al lungomare”: petizione on line

Gli impianti sportivi di San Leone non siano affidati a privati. Lo chiede il

comitato “InsiemeXgioco” che nel 2015 ha dato vita al parco giochi “la piccola isola dei giganti” sul lungomare di San Leone, ad Agrigento. Sono stati alcuni ragazzi, riuniti in un comitato chiamato “Gioch-iamo insieme” a rivolgersi a “InsiemeXgioco” ed è stata lanciata una petizione che ha raggiunto oltre 400 consensi. “Quando il nostro comitato iniziò a progettare il parco giochi- dice Irene Strazzeri- ci dissero “i ragazzi la vandalizzeranno non durerà una settimana sono soldi sprecati”. Sono passati sei anni e il parcogiochi è ancora lì. E così , estate dopo estate, bambini sono diventati adolescenti e gli adolescenti uomini. Proprio alcuni di quelli che nel 2015 erano adolescenti mi sono venuti a cercare- continua Strazzeri- per chiedere aiuto. Si sono costituiti in comitato, hanno raccolto un po’ di soldi per sistemare il campetto esistente un po’ usurato, ma anche realizzarne uno nuovo da basket nell’area del vecchio campo da tennis oramai in disuso da anni. I ragazzi del comitato hanno chiesto l’area ma questa sarà data in gestione a privati così come tutti gli impianti sportivi del lungomare Falcone Borsellino: pista di pattinaggio oramai praticamente devastata da anni, due campi da tennis abbandonati un campo da calcio attualmente in uso, realizzato da InsiemeXgioco nel 2015 e un campetto da basket anche esso ampiamente in uso, realizzato sempre da InsiemeXgioco. Questo non deve essere permesso”. La petizione è su Charge.org .