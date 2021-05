Accusato di tentato omicidio, chiesta condanna a 9 anni

Il pubblico ministero Gloria Andreoli, al termine della sua requisitoria, ha chiesto la condanna a 9 anni di reclusione, per il reato di tentato omicidio, nei confronti di Calogero Donato, trentenne di Porto Empedocle. L’imputato è accusato di avere tentato di uccidere il cognato Rejes Bellanca, investendolo con la sua auto. Il movente sarebbe legato a contrasti personali.

Richiesta di condanna a cui si è associata l’avvocato Teresa Alba Raguccia, difensore di Bellanca che, è pure lui imputato, con l’accusa di minaccia. Otto mesi di reclusione è la richiesta del Pm.

Il collegio di giudici del Tribunale di Agrigento, presieduto da Alfonso Pinto, ha disposto una perizia affidata al fisico Luigi Simonetto, e al medico legale Giuseppe Ragazzi, per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’episodio è accaduto il primo aprile del 2016, in via dello Sport, a Porto Empedocle. Il 7 giugno sarà emessa la sentenza.