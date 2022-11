“Every move counts – Ogni (piccolo) movimento conta” , progetto Erasmus dell’istituto Capuana

“Every move counts – Ogni (piccolo) movimento conta”. Questo è il tema del progetto Erasmus plus KA2, un partenariato per scambi tra scuole, volto a sostenere pratiche innovative e iniziative comuni per promuovere la collaborazione, l’apprendimento reciproco e lo scambio di esperienze, portato avanti dall’I.C. Luigi Capuana di Aragona nell’ambito dei programmi di mobilità dell’Unione Europea a fini di apprendimento che promuovono la qualità, l’inclusione e l’equità, l’eccellenza, la creatività e l’innovazione nel campo dell’istruzione, nell’anno scolastico 2022-2023.

Per cinque giorni docenti provenienti da diversi Paesi europei visiteranno l’Istituto Comprensivo, cooperando in uno scambio continuo e proficuo di buone pratiche.