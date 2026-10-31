Agrigento, Eventopoli ridisegna la dirigenza comunale: Insalaco lascia gli Affari Generali e assume la Polizia Locale

AGRIGENTO – Gli sviluppi dell’inchiesta Eventopoli si intrecciano con una riorganizzazione degli incarichi dirigenziali al Comune di Agrigento. Con la Determinazione Sindacale n. 126 del 30 ottobre 2026, il sindaco Michele Sodano ha disposto una rotazione straordinaria che interessa l’avvocato Antonio Insalaco, dirigente comunale che ha comunicato all’amministrazione di essere coinvolto nelle indagini della Procura di Agrigento sui finanziamenti pubblici destinati a manifestazioni culturali e turistiche.

La decisione arriva dopo due comunicazioni presentate da Insalaco il 28 ottobre, con le quali il dirigente ha chiesto di essere sollevato prima dagli incarichi relativi ai servizi Cultura, Turismo e Sport e successivamente dall’intera responsabilità del I Settore – Affari Generali e Istituzionali.

La vicenda giudiziaria è quella conosciuta come Eventopoli. Il 23 ottobre sono state eseguite perquisizioni e sequestri nell’ambito del procedimento penale n. 3535/2025, relativo alla gestione e alla rendicontazione di finanziamenti pubblici per eventi e manifestazioni. Nella comunicazione richiamata dalla determinazione vengono indicati gli articoli 110, 641 e 479 del Codice penale, relativi rispettivamente al concorso di persone nel reato, all’insolvenza fraudolenta e al falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici. L’articolo 641, dunque, non riguarda la truffa.

Insalaco lascia gli Affari Generali, ma assume la Polizia Locale

Il provvedimento trasferisce il I Settore – Affari Generali e Istituzionali, compresi gli Affari Legali, a Giovanni Mantione. Insalaco conserva però la titolarità del II Settore – Servizi alla Persona e riceve anche gli incarichi ad interim del V Settore – Territorio, Ambiente e Sanità e del VII Settore – Polizia Locale.

A Mantione vengono inoltre affidati il IV Settore – Servizi Finanziari e, ad interim, il III Settore – Tributi, Organismi partecipati e Patrimonio e il VI Settore – Infrastrutture.

Tra le disposizioni contenute nella determinazione figura anche la cessazione immediata dell’incarico di Vice Segretario Generale precedentemente attribuito a Insalaco. Il sindaco si riserva di assegnare successivamente tale funzione a un dirigente in possesso dei requisiti previsti.

La carenza di dirigenti e gli interrogativi sulla rotazione

Per motivare la nuova distribuzione degli incarichi, Sodano richiama la carenza di figure dirigenziali e la necessità di garantire la continuità amministrativa. Nella determinazione si legge che «l’assenza di altre figure dirigenziali preclude un azzeramento di tutte le deleghe dirigenziali all’Avv. A. Insalaco».

L’incarico alla Polizia Locale viene conferito ad interim, in attesa del completamento della procedura per l’attribuzione di un incarico di dirigente tecnico ai sensi dell’articolo 110 del Testo unico degli enti locali. La responsabilità dirigenziale del settore non equivale, tuttavia, automaticamente alla nomina a comandante del Corpo.

Il provvedimento richiama l’articolo 16, comma 1, lettera l-quater, del decreto legislativo 165/2001, che disciplina la rotazione straordinaria come misura preventiva a tutela dell’imparzialità della pubblica amministrazione, oltre all’articolo 11 del regolamento comunale sulla rotazione.

Resta da conoscere nel dettaglio l’istruttoria che ha accompagnato la decisione, compresa l’eventuale proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), e soprattutto le valutazioni che hanno portato ad affidare proprio la Polizia Locale a Insalaco.

La riorganizzazione apre quindi una questione amministrativa e politica: quali criteri hanno guidato una rotazione che allontana il dirigente dagli Affari Generali, ma gli assegna contemporaneamente altre responsabilità, compresa quella di un settore delicato come la Polizia Locale?

L’inchiesta Eventopoli è ancora nella fase delle indagini preliminari. Per tutti gli interessati resta fermo il principio della presunzione di innocenza. Leggi anche: Eventopoli, il GIP valuta le richieste cautelari. Per Pisano possibile passaggio alla Camera

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