Si è concluso con l’evento finale, svoltosi lo scorso 6 Giugno, nella più piccola delle Pelagie, il progetto Terre da A-Mare, promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Pelagos e finanziato dalla Regione Siciliana – dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali.

Il Progetto di durata annuale, ha visto coinvolti giovani volontari dai 14 ai 45 anni, impegnati nelle azioni progettuali, consistenti in Creazioni di elementi di arredo urbano/paesaggistico attraverso materiali naturali e di riciclo, Creazione di un orto sociale, Creazione di uno Storytelling fotografico di promozione della tutela paesaggistica, della natura e di valorizzazione della produzione agricola locale.

Il Progetto ha visto altresì la collaborazione del Comune di Lampedusa e Linosa e della Scuola L. Pirandello di Lampedusa e Linosa.

All’interno del progetto, il Docente e Scultore Piero Zambuto ha donato alla collettività linosana l’Opera Mater, creata attraverso la lavorazione della pietra lavica e rappresentante la maternità, l’opera potrà essere ammirata allo Scalo vecchio dell’isola.

“Grazie a questi piccoli, ma importanti segnali, per la nostra collettività – Dichiara il Presidente dell’Associazione Pelagos Fabio Tuccio – si prova ad impegnare, in attività con ricaduta sociale, i giovani della nostra piccola isola, tanto bella quanto molto svantaggiata, ed è per questo che serve una particolare attenzione per la nostra piccola comunità. Vorrei ringraziare il Comune di Lampedusa e Linosa, il Prof. Claudio Argento, Dirigente della Scuola Pirandello, l’Associazione Orti di Linosa e l’Associazione DE.MA. Production Service, per il grande aiuto e collaborazione che hanno dato per la realizzazione delle attività progettuali.

Lo scultore Piero Zambuto docente del progetto dichiara: “Sono onorato di donare questa mia creazione, rappresentante la maternità, alla collettività linosana, che possa essere di buon auspicio per questa bella ed incantevole isola”.