Le elezioni comunali in Sicilia si svolgeranno l’8 e il 9 giugno, negli stessi giorni in cui si voterà per il rinnovo del Parlamento Europeo. Le operazioni di voto si svolgeranno nelle giornate di sabato dalle 15 alle 22 e domenica dalle 7 alle 23. In provincia di Agrigento si voterà in sei Comuni, tutti al di sotto dei 15 mila abitanti.

Ad Alessandria della Rocca i candidati sindaco sono due: Salvatore Mangione e Giuseppe Montana.

Due i candidati a Caltabellotta: Roberto D’Alberto e Biagio Marciante.

A Campobello di Licata saranno quattro i candidati sindaco: Antonio Pitruzzella; Michele Termini; l’avvocato Massimiliano Musso e Vito Terrana.

A Naro tre i candidati a sindaco: Maria Grazia Brandara, Roberto Enzo Barberi e Milco Dalacchi.

A Racalmuto sarà sfida a tre per la poltrona a sindaco: Lillo Bongiorno, Salvatore Petrotto e Salvatore Picone.

A Santa Elisabetta due i candidati sindaco: Mimmo Gueli e Liborio Gaziano.