Evento ASP al “Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti” di Agrigento per prevenire gli incidenti sulle strade e negli ambienti di vita

Successo di partecipazione al “Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti” di Villaseta per l’incontro-seminario “Sicurezza negli ambienti di vita” indetto dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Nel corso dell’evento divulgativo, svoltosi nelle giornate del 26 e 27 aprile, esperti dell’ASP, delle Forze dell’Ordine, dell’INAIL, dell’ACI, della Croce Rossa Italiana e del GISE, si sono avvicendati per illustrare le buone prassi utili a garantire la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti domestici ad una numerosa platea costituita principalmente da studenti adulti di origine straniera. L’iniziativa ha concluso un ciclo di incontri, presso varie sedi e con diversi destinatari, inseriti nell’ambito delle attività previste dal piano regionale della prevenzione 2020-2025. Nella due giorni al C.P.I.A. di Agrigento, diretto dal dirigente scolastico Santino Lo Presti, sono intervenuti il comandante della Polizia Stradale di Agrigento, Andrea Morreale, il direttore INAIL per la provincia di Agrigento, Filippo Buscemi, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Antonio Giulio Durante, il direttore del Dipartimento di Prevenzione ASP, Vittorio Spoto, il responsabile dell’Ufficio Stampa ASP, Angelo Cinquemani, il direttore dell’ACI di Agrigento, Giuseppina Danile, e il direttore dell’U.O.C. di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Agrigento, Gerlando Fiorica. Durante l’evento formativo, organizzato dalle referenti aziendali del progetto Gabriella Schembri e Patrizia Volpe dell’Unità Operativa Educazione e Promozione della Salute ASP, sono stati condotti anche alcuni momenti esperienziali di pratica e dimostrazione con l’esecuzione di manovre di primo soccorso a cura di Angelo Vita, presidente della Sezione agrigentina della Croce Rossa Italiana, e di Sandro Bennici, presidente dell’Associazione GISE di Agrigento.