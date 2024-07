Ieri sera, mercoledì 10 luglio, piazza Giglia (Aster) a San Leone è stata gremita di pubblico per la speciale serata della festa di San Calogero, condotta dal giornalista e direttore responsabile di AgrigentoOggi, Domenico Vecchio. La serata ha visto la partecipazione massiccia del pubblico, sottolineando l’importanza dell’iniziativa.

Biagio Licata, presidente dell’associazione I Tammura di Girgenti che ha organizzato l’iniziativa, ha riportato in auge la tradizione dell’albero della cuccagna, che è stata una delle novità dell’edizione 2024 della festa. Sebbene nessuna delle quattro squadre partecipanti sia riuscita a toccare la cima, tutte si sono impegnate al massimo, onorando la manifestazione e divertendosi. Un momento particolarmente toccante è stato quando le quattro squadre si sono unite per tentare insieme di raggiungere la sommità dell’antenna, creando un forte senso di comunità e collaborazione.

I vari momenti del gioco, condotti da Domenico Vecchio, sono stati scanditi dalla banda, che ha saputo coinvolgere un pubblico curioso ed entusiasta. L’evento ha rappresentato un grande successo, segnando il recupero di una tradizione perduta e regalando una serata indimenticabile a tutti i presenti.

Subito dopo la gara, il comico siciliano Sasà Salvaggio ha intrattenuto il pubblico come ospite d’eccezione della serata. Nonostante sia originario di Cinisello Balsamo, Salvaggio è un siciliano doc, con oltre 30 anni di carriera. Ha iniziato nel 1992 con il programma televisivo “Non è la Rai, non è Canale 5, ma allora che schifiu è”, seguito da “Sgrilla la notizia” su Tgs, una parodia del celebre tg satirico di Antonio Ricci. Grazie a Ricci, Salvaggio è diventato uno degli inviati di “Striscia la Notizia” e ha condotto alcune edizioni del programma insieme a Luca Laurenti. Oltre al cabaret, ha portato in scena numerosi spettacoli teatrali dal 1993 ad oggi e nel 2022 è stato nel cast della serie Netflix “Incastrati” con Ficarra e Picone.

Prossimi appuntamenti Venerdì sera, 12 luglio, sempre dal palco di piazza Stazione, sarà Nino Frassica e la sua band a intrattenere il pubblico. Inoltre, oggi 11 luglio alle ore 18.00, presso l’Officina delle Tradizioni Popolari Siciliane in piazzetta San Calogero, si terrà l’incontro dedicato alla Festa di San Calogero, giunto alla sua 11^ edizione. L’iniziativa “U Fistinu di Girgenti“, organizzata dal Comitato per le Tradizioni Popolari Siciliane, racconterà la storia del Santo nero e le sue antiche usanze. Sono previsti interventi di Lillo Sodano, già Sindaco della città e devoto di San Calogero, Tom Sinatra, chitarrista e compositore, ed Elio Di Bella, docente di filosofia.

Foto Giuseppe Cacocciola