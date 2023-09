E’ evaso quattro volte dagli arresti domiciliari e il magistrato di Sorveglianza lo ha mandato in carcere a espiare la pena di due anni di reclusione. Il provvedimento è stato emesso a carico di Patrizio Cammarata, 59 anni, di Menfi, che questa mattina è comparso davanti al Gip di Sciacca, Antonino Cucinella, per l’udienza di convalida dell’ultimo arresto.

L’uomo è indagato per l’ipotesi di reato di evasione dagli arresti domiciliari dove stava scontando una pena a due anni di reclusione. Cammarata è stato accompagnato in carcere.