Evade dai domiciliari per andare a passeggiare, arrestato 42enne

Nonostante fosse ristretto ai domiciliari nella sua dimora a Monserrato, è stato trovato in giro senza alcuna autorizzazione. I carabinieri della Stazione di Villaseta, e del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento, hanno arresto per evasione a I.D.L., 42 anni, di Agrigento.

L’agrigentino come se nulla fosse se ne stava tranquillamente a passeggiare per le strade del quartiere agrigentino. Quindi è stato raggiunto, e bloccato dai militari dell’Arma nei pressi di piazza San Basilio. Vistosi scoperto non ha apposto alcuna resistenza.

E’ stato trasferito in caserma, e dopo le formalità di rito, su ordine del magistrato di turno, è stato nuovamente accompagnato nella propria abitazione, in regime di arresti domiciliari.