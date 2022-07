Evade dai domiciliari, e viene trovato in piazza ubriaco: denunciato artigiano

Sottoposto alla detenzione domiciliare, avrebbe potuto allontanarsi soltanto dalle ore 10 a mezzogiorno. Ai controlli delle 13,30 prima, e delle 19,45 dopo, i carabinieri della Stazione di Aragona, non lo hanno trovato in casa. E in serata, dopo alcune ricerche, è stato trovato in piazza Scifo, nel centro aragonese, in evidente stato di ubriachezza. Alla vista dei militari dell’Arma avrebbe iniziato a pronunciare frasi ingiuriose, ed offensive nei confronti degli uomini in divisa, e si sarebbe scagliato contro uno dei carabinieri.

Un artigiano sessantasettenne di Aragona è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di evasione dai domiciliari, resistenza e oltraggio a Pubblico ufficiale. Non è escluso che, nei prossimi giorni, possa anche arrivare un provvedimento di aggravamento della precedente misura, a cui è sottoposto.