Andrea Furnari all’evento di Dolce & Gabbana a Siracusa come hairstyle. L’agrigentino si occupa delle pettinature delle modelle che sfilano per Dolce&Gabbana. I due hanno scelto Siracusa per celebrare i dieci anni delle sfilate di alta moda del loro brand in Italia. Andrea Furnari da venerdì 8 a lunedì 11 è presente nelle location di piazza Duomo, Castello Maniace, parco archeologico della Neapolis e Marzamemi che ospitano le collezioni di Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria. Oltre 700 gli ospiti e decine di celebrità. Tutti sono entusiasti di arrivare in Sicilia e a Siracusa. Ancora una volta i due stilisti hanno voluto ribadire, oltre all’amore per la Sicilia, il loro essere italiani e celebrare l’Italia: «Viviamo in un Paese bellissimo e noi vogliamo raccontare la storia dell’Italia che amiamo».