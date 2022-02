Nonostante fosse agli arresti domiciliari, è stato trovato in giro per le vie di Aragona. Una presenza quella del sessantasettenne, del luogo, che non è passata inosservata aglio occhi dei carabinieri della Stazione cittadina, che lo hanno immediatamente bloccato. L’uomo è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari, ed espletate le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato nuovamente collocato ai domiciliari.