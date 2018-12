Un giovane di Ribera è stato arrestato dai carabinieri che lo hanno trovato fuori casa al momento del controllo.

Il giovane era sottoposto agli arresti domiiciliari. Il giovane è noto alle forze dell’ordine e ha a proprio carico altre vicende giudiziarie in corso.

Il 28enne era stato rimesso in libertà lo scorso mese di ottobre dalla Corte di Appello di Palermo che lo aveva sottoposto ad obbligo di firma, poi è tornato ai domiciliari in quanto fu trovato in possesso di sostanze stupefacenti.