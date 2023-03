Evade dai domiciliari, arrestato ventunenne

Nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, senza alcuna autorizzazione, s’è allontanato dall’abitazione. I carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Canicattì, hanno proceduto all’arresto, in flagranza del reato, di un 21enne, di Canicattì, gravato da precedenti penali.

Il giovane, sorpreso dai militari dell’Arma, fuori dal domicilio, è stato pertanto condotto in caserma e dichiarato in arresto. Ultimate le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.

Nella mattinata di oggi, il Gip del Tribunale di Agrigento ha convalidato l’arresto, disponendo il mantenimento della misura cautelare degli arresti domiciliari.