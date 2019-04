Europee, sondaggio: Lega primo partito

A un mese dalle elezioni europee, il Rassemblement National di Marine Le Pen passa davanti a Renaissance, la lista de La Republique en Marche, il partito di Macron,stando a un sondaggio Opinionway pubblicato da Les Echos. La lista dell’estrema destra guidata dal giovane Jordan Bardella raccoglierebbe il 24% dei suffragi, stando all’inchiesta, in aumento dell’1% in un mese. Supererebbe così quella della maggioranza, guidata dall’ex ministra Nathalie Loiseau, che in un mese perde 2 punti scendendo al 21%.

In Italia,se si votasse oggi, la Lega si conferma il primo partito con il 31,3%, seguito dal Movimento 5 stelle che strappa lo 0,5% in più rispetto alla settimana scorsa salendo al 23,1%. Al terzo gradino del podio, il Pd con il 22,6% delle preferenze. E’ quanto emerge da un sondaggio Emg acqua presentato ad Agorà in onda su Raitre. La rilevazione inoltre mostra un leggero calo del partito di Matteo Salvini, lo 0,8% in meno rispetto a una settimana fa. Dopo i Dem si piazza Forza Italia a quota 10,2% poi Fratelli d’Italia con il 5,4%, Più Europa che arriverebbe al 3%, la Sinistra al 2,8%.

Oltre la metà dei tedeschi manifesta contrarietà nei confronti dei richiedenti asilo, ed un quinto ha posizioni di destra: si evince da un sondaggio della Friedrich Ebert Foundation, i cui risultati sono stati presentati oggi a Berlino a un mese dalle elezioni europee. Il 54,1% degli intervistati hanno una opinione negativa sugli immigrati, cresce l’islamofobia e l’antipatia per le persone Sinti e Rom. Tuttavia, la maggior parte dei tedeschi apprezza la democrazia, accoglie la diversità nella società e chiede un rafforzamento dell’UE. Anche il sessismo e la discriminazione degli omosessuali e dei senzatetto stanno diminuendo nella rilevazione. L’atteggiamento negativo nei confronti dei richiedenti asilo ha continuato ad aumentare rispetto al 2016, sebbene in Germania il numero di richiedenti asilo sia diminuito rispetto ad allora. L’antisemitismo si riscontra nel sei percento degli intervistati. (ANSA)