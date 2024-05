Presentata stamattina ad Aragona la candidatura alle Europee del deputato regionale di Forza Italia, Margherita La Rocca Ruvolo accompagnata dal vicecoordinatore regionale del partito, Riccardo Gallo. Ad organizzare l’ appuntamento con gli elettori, abbastanza numerosi i presenti, l’ assessore comunale di Aragona nonché anche consigliere comunale, Raimondo Chiara e il consigliere comunale di Aragona, Francesco Monreale.

Durante l’ incontro è stato ribadito all’ unisono “l’ importanza di recarsi alle urne perché quello che decide l’Europa si ripercuote in tutto e per tutto sulla vita quotidiana degli italiani. Proprio questo dovrebbe spingere le persone ad andare a votare per cercare di imprimere al Vecchio continente una marcia più decisa al fine di rendere la vita delle famiglie e delle aziende europee forti. Il benessere futuro comincia proprio dalle urne.

Come partito – dicono gli organizzatori – siamo pronti ad affrontare le sfide che si intravedono all’ orizzonte. Cercheremo sempre di venire incontro alla gente, ai loro bisogni e per quello che è possibile risolvere loro i problemi che li assillano”.