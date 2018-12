Eurolingue School sostiene Save the Children Italia

Quest’anno la nostra scuola, insieme a tante altre, parteciperà ad un evento in favore di Save the Children, organizzazione indipendente dedicata dal 1919 alla difesa dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

A dicembre Save the Children organizza il Christmas Jumper Day, che unisce lo spirito allegro del natale ad attività di sensibilizzazione: indossa un maglione e dai ai bambini un futuro migliore.

In ognuna delle nostre sedi abbiamo organizzato delle attività da fare insieme agli alunni, che culmineranno in un momento di festa, in cui poter partecipare insieme ai propri genitori e amici.