Eurofighter precipitato a Trapani: proseguono ricerche pilota Aeronautica

L’Aeronautica militare in una nota fa sapere che proseguono le ricerche, sia da terra sia con un elicottero HH139 del Centro Search and Rescue di Trapani, del pilota del caccia Eurofighter del 37esimo Stormo di Trapani precipitato per cause al momento non note durante la fase di rientro alla base madre da una missione addestrativa. L’area nella quale è precipitato il velivolo è stata circoscritta. L’impatto del velivolo è avvenuto a circa 5 miglia Sud est della base aerea siciliana. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine vi sono anche i vigili del fuoco e un team di specialisti dello Stormo.