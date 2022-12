Il dentista digitale è una realtà ad Agrigento. Giovanni Castorina ha conseguito il master in odontoiatria digitale con 110 e lode. Una specializzazione che permette di dire addio alla sgradevole sensazione della pasta per impronte con un maggiore comfort per il paziente. In un’unica seduta nello studio dentistico si potrà ottenere il migliore risultato estetico e funzionale. In poche ore, nello studio Dental Care di Giovanni Castorina, si potrà avere una faccetta estetica, un intarsio, una corona o un ponte in ceramica.

“L’uso e il ricorso alle tecnologie digitali si sono già affermati in numerosi campi medici- spiega Castorina-. La produzione di riabilitazioni protesiche con il metodo CAD/CAM è una pratica ormai consolidata qui nel nostro studio.

Il sistema Cerec è un sistema innovativo che consente di rilevare un’accurata impronta dei denti mediante una speciale piccola telecamera che oggi ha raggiunto notevoli standard di precisione. I reali vantaggi per i nostri pazienti che risparmiano tempo ed evitano quelle varie sedute che, con i metodi tradizionali, erano necessarie al dentista per prendere le impronte e fare le prove dei manufatti nei diversi stadi della loro costruzione. È l’unico metodo che consente al dentista di preparare il dente, rilevare l’impronta, fabbricare un restauro in ceramica e cementarlo nel corso di un’unica seduta”.

Come funziona?

“L’impronta digitale è il metodo più preciso ed innovativo di rilevamento dell’impronta- dice Giovanni Castorina-. I dati immagine acquisiti per via endorale dall’odontoiatra vengono convertiti in un modello di dati 3D e trasmessi direttamente alla fresatrice computerizzata. In questo modo non è più necessaria l’impronta tradizionale, operazione che risulta sgradevole alla maggior parte dei pazienti.

L’impronta digitale facilita la precisione del lavoro, minimizzando le fonti d’errore. In particolare si ha un maggiore comfort per il paziente che non deve più subire la sgradevole sensazione della pasta per impronte. Un software 3D altamente sofisticato elabora il progetto del restauro nei minimi dettagli e con la massima precisione ed accuratezza, un risultato impossibile da ottenere con il metodo tradizionale.

Il software comunica via wireless con un fresatore Cad Cam, il quale, da un unico blocco di ceramica, in pochi minuti elaborerà l’elemento da consegnare al paziente.”