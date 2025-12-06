Il cimitero di Piana Traversa a Favara resterà chiuso nei giorni 9, 10 e 11 dicembre 2025. Così ha deciso con propria ordinanza sindacale il primo cittadino Antonio Palumbo. La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di estumulazione straordinaria delle salme tumulate da oltre 50 anni. Le attività permetteranno di liberare circa 600 loculi, utili per future tumulazioni. “Le operazioni saranno svolte dal personale del cimitero comunale e dal referente del servizio sanitario dell’Asp di Favara.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici comunali competenti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp