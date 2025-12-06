Evento dei Carabinieri sold out in pochi minuti: il Pirandello si prepara a una serata speciale

È bastato un attimo. A meno di un’ora dall’apertura della prenotazione online, l’evento del concerto della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri al Teatro Pirandello è già risultato sold out.

Un dato che racconta, più di ogni commento, l’attesa della città per una serata di grande rappresentanza istituzionale e culturale.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, ha chiesto di rivolgere ai partecipanti un invito alla puntualità e al rispetto delle procedure di ingresso.

Il pubblico potrà accedere in teatro a partire dalle 19:15, mentre l’inizio del concerto è fissato alle ore 20:00 in punto.

La Fondazione Teatro Pirandello ricorda che l’evento è stato organizzato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, in collaborazione con la Fondazione e con il Parco Archeologico della Valle dei Templi.

Il tutto in occasione dell’arrivo dell’ensemble musicale diretto dal Col. M° Massimo Martinelli, una delle realtà più prestigiose d’Italia. Un successo immediato che conferma il forte legame tra istituzioni, teatro e comunità, e che prepara Agrigento a vivere una serata dal valore simbolico ed emozionale. “Un’omaggio alla città di Agrigento” – come ha ricordato il Il Colonnello Nicola De Tullio, Comandante Provinciale dei Carabinieri,.

