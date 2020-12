Estemporanea di Pittura “Natale in Via Atenea”. Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento, istituzione universitaria d’alta formazione artistica, ha dato vita ad un’estemporanea di pittura, intitolata “Natale in Via Atenea, ad Agrigento”, che si tiene sul corso principale della Città dei Templi. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Agrigento. Sono stati invitati a partecipare all’evento non solo allievi ed ex allievi dell’Accademia, ma tutti gli artisti che lo desiderino.