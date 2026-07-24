Estate e sorriso: i consigli del dentista Michele D’Alessandro per proteggere i denti anche in vacanza

AGRIGENTO – L’estate è sinonimo di vacanze, relax e giornate trascorse all’aria aperta, ma è anche un periodo in cui la salute orale rischia di essere trascurata. Gelati, bibite zuccherate, aperitivi, cambi di orari e una minore attenzione all’igiene quotidiana possono infatti favorire l’insorgenza di carie, infiammazioni gengivali e sensibilità dentale.

A ricordarlo è il dott. Michele D’Alessandro, odontoiatra dello Studio D’Alessandro Sicurella di Agrigento, che invita a non abbassare la guardia proprio durante i mesi estivi.

“Prendersi cura dei propri denti in vacanza è semplice, ma fondamentale. Bastano pochi accorgimenti quotidiani per evitare problemi che potrebbero compromettere il rientro dalle ferie.”

Il consiglio è quello di mantenere costante la routine di igiene orale: lavare i denti almeno tre volte al giorno, utilizzare quotidianamente il filo interdentale o gli scovolini, limitare il consumo di zuccheri e bevande acide e mantenere una corretta idratazione, particolarmente importante durante le giornate più calde.

Secondo il dott. D’Alessandro, l’estate rappresenta inoltre un momento strategico per programmare una visita di controllo. Prima della ripresa delle attività scolastiche e lavorative è infatti possibile individuare eventuali problematiche nelle fasi iniziali, intervenendo con trattamenti meno invasivi e più conservativi.

Particolare attenzione viene riservata anche ai più piccoli. Lo Studio D’Alessandro Sicurella è infatti il centro esclusivista ad Agrigento del marchio “Il Dentista dei Bambini”, un progetto dedicato all’odontoiatria pediatrica che pone al centro il benessere emotivo del bambino, trasformando la visita dal dentista in un’esperienza serena e positiva e favorendo l’acquisizione di corrette abitudini di igiene orale fin dalla prima infanzia.

Lo studio offre inoltre percorsi personalizzati per gli adulti, con particolare attenzione alla prevenzione e al trattamento della parodontite, all’implantologia e ai protocolli di PRX Therapy, il trattamento di biostimolazione della pelle che consente di migliorare tono e compattezza del viso senza aghi e senza tempi di recupero.

Lo Studio D’Alessandro Sicurella augura a tutti una splendida estate e… buone vacanze!

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