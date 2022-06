Estate 2022. A Licata torna la Ztl non centro storico-Marina

La Giunta Municipale di Licata ha emanato la nuova disciplina veicolare per l’attuazione della Zona a Traffico Limitato nel Centro Storico e nel quartiere Marina valida per le ore serali di tutti i giorni del periodo estivo. La Z.T.L. denominata “Centro Storico-Marina”, predisposta dal Comandante della Polizia Municipale Giovanna Incorvaia, prevede, nel dettaglio, l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione in corso Vittorio Emanuele (da piazza Regina Elena a via Capitano Bonsignore), via Frangipane, via Cannarozzo, via Adamo, via Sant’Andrea (da corso Vittorio Emanuele a via Monte di Pietà) e in via Collegio, nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 25 settembre 2022, dalle ore 19,00 alle ore 02,00 di tutti i giorni. Previste delle deroghe, valide per alcune categorie di veicoli, subordinate all’esibizione del permesso che ha validità soltanto per il periodo indicato: veicoli di residenti all’interno della Z.T.L., intendendosi per tali sia i residenti anagrafici che i dimoranti; veicoli in disponibilità di persone diversamente abili muniti di contrassegno speciale; veicoli di soccorso e delle forze di Polizia. Il servizio segnaletica del Dipartimento Polizia Municipale avrà il compito di predisporre e collocare la necessaria segnaletica atta alla materiale rappresentazione del presente provvedimento.