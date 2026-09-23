L’ex presidente del Consiglio comunale, recentemente vicina a una candidatura a sindaco poi sfumata, festeggia il collaudo dell’impianto di illuminazione: «Vedere tanti agrigentini con gli occhi lucidi è un’emozione. Abbiamo recuperato il nostro stadio»

AGRIGENTO – Questa volta la politica resta sullo sfondo. Daniela Catalano, già presidente del Consiglio comunale di Agrigento e fino alle ultime ore della recente competizione elettorale vicinissima a una candidatura a sindaco poi sfumata, sceglie di vivere da agrigentina e da sportiva l’omologazione e il collaudo del nuovo impianto di illuminazione dello stadio Esseneto.

«È un’emozione. Vedo tantissime persone, tanti agrigentini con gli occhi lucidi. È veramente un momento di grande forza e di grande emozione per tutta la città, perché lo sport rappresenta uno dei servizi maggiori che si possono e si devono garantire alla collettività».

Per Catalano quello raggiunto all’Esseneto è un risultato che supera appartenenze e ruoli politici.

«Questa è certamente una vittoria dello sport e quindi una vittoria della cittadinanza. È anche una vittoria di tutte quelle battaglie sane che, a poco a poco, riescono a produrre risultati».

L’ex presidente del Consiglio comunale sottolinea anche le caratteristiche del nuovo impianto, con un’illuminazione che, secondo quanto riferisce, sarebbe adeguata persino agli standard richiesti per categorie superiori.

Lo sguardo va inevitabilmente all’Akragas, oggi impegnata nel campionato di Eccellenza, e alla possibilità che il rilancio dello stadio possa accompagnare anche la crescita sportiva della squadra.

«Abbiamo guadagnato come cittadini due grandi cose. Abbiamo nuovamente il nostro stadio, perché giocare senza uno stadio è stato un grande danno per l’entusiasmo, per i tifosi, per i giocatori, per gli sponsor e per tutto l’indotto».

E adesso c’è anche la possibilità di tornare a vivere l’Esseneto in una veste completamente nuova, comprese le partite in notturna.

«Avere recuperato lo stadio e avere uno stadio illuminato, con la possibilità delle partite di sera, è certamente un momento che non dimenticheremo».

Catalano rivolge infine un ringraziamento a quanti hanno lavorato negli anni per arrivare al risultato e chiude con un messaggio rivolto alla società biancazzurra e ai suoi tifosi.

«Abbraccio tutti coloro che si sono spesi per arrivare a questo momento. Faccio un enorme in bocca al lupo a chi giocherà qui per noi. Complimenti alla presidenza, alla vicepresidenza dell’Akragas e a quanti lavorano ogni giorno perché questa struttura possa offrire un servizio sempre migliore alla città. Forza Akragas, oggi più che mai».

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