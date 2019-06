Esplosione al mercato: bilancio feriti sale a 14

“Al momento contiamo 14 feriti in questa grave tragedia”. Lo afferma il sindaco di Gela, Lucio Greco, al telefono con la Dire, in merito all’esplosione di una bombola in un mercatino rionale della cittadina in provincia di Caltanissetta. “Ringrazio il personale medico, paramedico e gli infermieri dell’ospedale di Gela che con grande professionalita’ sono riusciti a fronteggiare l’emergenza“, aggiunge Greco

La bombola di gas sarebbe esplosa dopo avere preso fuoco, per cause ancora in fase di accertamento. L’onda d’urto e le fiamme hanno investito in pieno le tre persone che erano al lavoro sul furgone; la piu’ grave e’ la donna. L’incidente e’ avvenuto intorno a mezzogiorno, un’ora in cui il mercatino era particolarmente affollato. Alcuni testimoni hanno riferito di avere visto diverse persone fuggire con gli abiti in fiamme, prima di essere soccorse. Fino ad ora il bilancio ufficiale e’ di sette feriti, ma potrebbe essere destinato ad aumentare.

I due in gravi condizioni sono stati trasferiti in elisoccorso al reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Civico di Palermo e in un ospedale di Catania; gli altri cinque sono ricoverati in ospedale a Gela.