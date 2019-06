Agrigento, denunciato gestore B&B: non aveva comunicato nominativi ospiti in Questura

Controlli a tappeto, disposti dal questore di Agrigento Rosa Maria Iraci, nelle numerose strutture ricettive presenti nella Città dei Templi. I poliziotti della sezione Volanti, guidati da Francesco Sammartino, hanno denunciato il titolare di un B&B per non aver ottemperato all’obbligo della comunicazione in Questura di ospiti presenti nella struttura ricettiva.

Non è il primo caso e non sarà sicuramente l’ultimo. Lo scorso anno, proprio alle porte della stagione estiva, la polizia aveva lanciato un ultimatum a tutti gli imprenditore del settore a mettersi in regola con le normative vigenti e iscriversi al portale apposito per la comunicazione dei nominativi degli ospiti. Circostanza questa che, pare, abbia dimenticato l’imprenditore agrigentino che è stato per questo denunciato.