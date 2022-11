Esplose le fogne sul viale Emporium, allagato viale Cannatello

Esplose le fogne sul viale Emporium, ad Agrigento: questa mattina, 23 novembre, la strada che conduce a San Leone è stata invasa da chiazze e cattivi odori. Non è la prima volta, purtroppo, che accade. Quando la pioggia che cade è troppa e concentrata tutta in una manciata di minuti, come nel caso della classica bomba d’acqua, può capitare che il sistema di collettamento delle acque meteoriche non ce la faccia. “ La strada del viale Emporium- segnalano alcuni automobilisti- è ai limiti della praticabilità sia quando è asciutta sia quando piove”. Allagato, ancora una volta, il viale Cannatello del villaggio Mosè di Agrigento con difficoltà di transito per le auto.