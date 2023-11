Cristina Granchelli ha di recente presentato il suo romanzo, “Pietracci”, ora disponibile su Amazon. Questa storia avvincente ci porta nel mondo complesso di un carcere femminile in Sicilia, dove donne coraggiose affrontano una battaglia imposta, una guerra che non hanno cercato.

Il romanzo dipana le vite di donne forti, costrette a bilanciare ciò che desiderano con ciò che devono fare per sopravvivere. Madri, figlie, sorelle, amanti – tutte connesse da un destino che sembra già scritto. In questo intreccio di emozioni e relazioni, “Pietracci” ci offre uno sguardo penetrante sulle sfide uniche che queste donne affrontano, affrontando le complessità della vita dietro le sbarre.

Vi invitiamo a unirvi a lei in questo viaggio avvincente. “Pietracci” permette di immergersi in un racconto che cattura il cuore delle donne intrappolate in un mondo che le costringe a lottare per la propria identità e dignità.