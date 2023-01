Esplode bombola di gas in una villetta, ferito il proprietario di casa

Una bombola del gas è esplosa in una villetta di contrada “Businé”, in agro di Montaperto, tra i territori di Agrigento e Raffadali. La deflagrazione, seguita da un incendio, ha investito in pieno il proprietario dell’immobile, un pensionato sessantaseienne, rimasto ferito in diverse parti del corpo.

Sul posto sono accorse più squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e due ambulanze del 118. Presenti anche i carabinieri delle Stazioni di Montaperto e Raffadali. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

I pompieri, dopo circa un’ora, hanno domato completamente il rogo occupandosi della messa in sicurezza dell’area interessata. Devastato l’intero stabile da dove sono state sradicate porte e finestre.