Archiviata con una presenza di pubblico al di sotto delle aspettative la presentazione della squadra presso lo Stadio Esseneto, adesso i tifosi dell’Akragas sono in trepidante attesa per il primo match ufficiale della stagione. Domani pomeriggio, alle ore 16, prenderà il via la stagione calcistica 2023/24 per l’Akragas con il primo turno della Coppa Italia di categoria. L’avversario che si presenterà sul terreno di gioco è la Nuova Igea Virtus, promettendo un confronto interessante sin dalle prime battute.

La conferenza stampa pre-gara ha visto protagonista l’allenatore dell’Akragas, il signor Coppa, il quale ha affrontato vari aspetti cruciali in vista di questa partita inaugurale.

“Conosco bene il loro allenatore”, ha iniziato Coppa, dimostrando di avere studiato a fondo l’avversario. “Conosco bene i calciatori che scenderanno in campo: sarà una partita tosta, difficile. Loro corrono per tutti i novanta minuti. Di fronte, però, troveranno dei ragazzi che vogliono farsi trovare pronti e che vogliono portare a casa il risultato. Ci siamo preparati bene, i ragazzi hanno svolto un ottimo lavoro.”

La Nuova Igea Virtus si presenta con principi di gioco ben definiti e collaudati, un fattore che aumenta l’interesse e le incognite legate alla partita. “La Nuova Igea Virtus adotta dei principi di gioco ben precisi e collaudati, non sarà facile”, ha sottolineato Coppa, evidenziando l’importanza di affrontare l’incontro con grande attenzione tattica e preparazione.

Il tecnico biancazzurro ha infine concluso la sua riflessione con un richiamo all’importanza della crescita continua del team: “Spero di continuare a vedere la crescita graduale che stiamo cercando di attuare. E’ necessario che ci siano miglioramenti passo dopo passo. Si comincia… c’è un po’ di tensione ma è bello che ci sia tutto questo.”

Gli occhi dei tifosi sono ora puntati sulla sfida di domani, pronti a sostenere la squadra dell’Akragas nel suo esordio stagionale. La speranza è che questo incontro segni l’inizio di una stagione di successi e soddisfazioni per i colori biancazzurri, guidati dalla guida esperta di mister Coppa.

Le foto della presentazione della squadra allo Stadio Esseneto