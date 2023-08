Agrigento, 24 agosto – Martedì scorso, presso il prestigioso Palazzo della Prefettura ad Agrigento, si è svolto un significativo incontro tra il Prefetto Filippo Romano e una rappresentanza di spicco proveniente dal Giardino della Kolymbethra. Quest’ultimo, gestito dal Fondo per l’Ambiente Italiano, una rinomata fondazione senza scopo di lucro impegnata nella preservazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del paese grazie al sostegno di privati cittadini, aziende e istituzioni.

All’incontro hanno partecipato 14 professioniste guidate da Federica Salvo, la quale ha guidato la discussione insieme a Sua Eccellenza il Prefetto Romano. Il focus principale della riunione è stato dedicato alla protezione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale di Agrigento, nonché a possibili forme di collaborazione e progetti mirati all’arricchimento del territorio.

Un punto cruciale affrontato durante l’incontro è stato il ruolo fondamentale della protezione del paesaggio e della natura nell’ambito dello sviluppo sostenibile della regione. La discussione ha abbracciato anche la valorizzazione dei tesori storici e culturali presenti ad Agrigento, evidenziando come la salvaguardia di questi beni non sia solamente compito delle istituzioni pubbliche, ma coinvolga attivamente ogni singolo cittadino.

Il contesto dell’incontro ha ulteriormente sottolineato l’importanza del Palazzo della Prefettura quale potenziale punto di interesse storico e turistico. Si è prospettata la possibilità di aprire le porte di questo edificio storico ai visitatori, rendendolo accessibile in modo da condividere la sua ricca storia con il pubblico. Le sale degli alloggi e la pinacoteca del palazzo potrebbero divenire fruibili attraverso un apposito percorso espositivo, consentendo ai visitatori di immergersi in un contesto di significato culturale e artistico.

L’incontro si è protratto per oltre due ore, fornendo così l’opportunità di approfondire la conoscenza dell’operato del Prefetto Romano e di condividere idee, suggerimenti progettuali e riflessioni sullo sviluppo futuro. Federica Salvo, manager del Giardino della Kolymbethra, ha espresso il suo orgoglio per l’apertura del dialogo con le istituzioni, sottolineando come la sensibilità e la disponibilità dimostrate dal Prefetto abbiano suscitato grande ammirazione. Le idee avanzate durante l’incontro sono state accolte con entusiasmo dallo staff del Giardino, che ora auspica ulteriori sviluppi positivi grazie a questa collaborazione.

Questo incontro rappresenta un passo significativo verso la promozione della cultura, della natura e del patrimonio in un’ottica di sviluppo integrato e sostenibile, dimostrando come il coinvolgimento attivo di istituzioni, fondazioni e cittadini possa contribuire a preservare e valorizzare le ricchezze della nostra terra.