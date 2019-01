Esercito & Giovani, 22 gennaio importante incontro al centro commerciale “Città dei Templi”

Il 46° reggimento trasmissioni di Palermo incontra i giovani siciliani presso il centro commerciale “Città dei Templi”. Martedì 22 gennaio, dalle ore 09.30 alle 13.00.

L’Esercito italiano arriva ad Agrigento con un evento promozionale dedicato ai giovani, che si terrà martedì 22 gennaio, dalle ore 09.30 alle 13.00, presso il centro commerciale “Città dei Templi”.

“Attività ed opportunità”: il nucleo InfoTeam del 46° reggimento trasmissioni di Palermo sarà a disposizione dei giovani siciliani per illustrare le diverse opportunità che l’Esercito italiano offre ai cittadini per intraprendere la carriera militare, nelle sue molteplici e diversificate professionalità, e presentare il calendario degli arruolamenti per il 2019. Per i più giovani si parlerà delle scuole militari dell’Esercito, la “Nunziatella” di Napoli e la “Teuliè” di Milano; saranno illustrati i percorsi per divenire Ufficiali dell’Esercito, e quindi cadetti dell’Accademia Militare di Modena, Ufficiali a nomina diretta o ancora della riserva selezionata; saranno, inoltre, disponibili utili informazioni inerenti ai concorsi per allievi Marescialli, Volontari in ferma prefissata e, infine, le opportunità per gli atleti di portare avanti la propria passione con le stellette e l’uniforme dell’Esercito.

L’iniziativa organizzata dal Comando Militare Esercito della Sicilia, rientra fra le attività promozionali che la Forza Armata conduce annualmente su tutto il territorio nazionale.