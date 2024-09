Esercitazione di Emergenza nella Galleria “Caltanissetta”: Esito Soddisfacente

È durata circa un’ora e si è conclusa con esito positivo poco dopo le 11:30 l’esercitazione di emergenza nella canna sinistra della galleria “Caltanissetta”. Questo test rappresenta uno degli aspetti cruciali dei lavori per la realizzazione dell’ex scorrimento veloce 640, noto come “La Strada degli Scrittori”, e ha avuto lo scopo di verificare i tempi e le modalità di intervento in caso di incidenti prima dell’apertura al traffico.

La simulazione, fortemente voluta dal prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia, ha coinvolto numerosi professionisti tra cui l’ingegnere Luigi Mupo e il direttore di Anas Sicilia Raffaele Celia, responsabili dei lavori in corso nell’isola, e in particolare del completamento della galleria “Caltanissetta”. Questa infrastruttura permetterà ai viaggiatori provenienti dall’autostrada Palermo-Catania di raggiungere Agrigento in tempi brevi, evitando il centro abitato di Caltanissetta.

Presenti anche l’ingegnere Andrea Sanulli, direttore tecnico locale di “Empedocle 2-Cmc”, i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Stradale e gli operatori del pronto soccorso dell’ospedale “Sant’Elia”, allertati per l’occasione dagli operatori del “Gruppo Servizi Associati”. Questi ultimi hanno utilizzato videocamere per monitorare la galleria, che si estende da contrada “Bigini” fino a contrada “San Giuliano”.

Durante la simulazione, avvenuta al chilometro 55,500 della galleria, è stato simulato un incidente tra un camion e un’utilitaria. I soccorsi sono stati effettuati rapidamente, con la possibilità di assistere cinque persone coinvolte, di cui una in grave pericolo a causa di paralisi agli arti inferiori. I test hanno confermato che tutte le operazioni sono state svolte in pochi minuti e con grande efficienza.

L’esercitazione ha dimostrato l’efficacia dei piani di emergenza, inclusi i bypass tra le due canne della galleria, due dei quali sono destinati ai mezzi pesanti e sette agli altri veicoli. Per garantire la sicurezza, lungo i 4 km della galleria sono stati installati autovelox e le normative prevedono il divieto di accesso ai mezzi pericolosi e il rispetto del limite di velocità di 57 km/h. Inoltre, saranno attive videocamere di sorveglianza e bypass per gestire il traffico in caso di emergenze.

Resta da completare l’allestimento del nuovo ponte “San Giuliano”, che sarà realizzato in due “navate” e avrà una campata metallica lunga 170 metri. Questo ponte sarà montato tramite una tecnica di “spinta”, con la struttura preparata a terra e poi sollevata e posizionata sulla campata finale. Una volta completato, il ponte avrà la forma di un grande arco.