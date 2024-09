Operazione in entrata per l’Akragas, che si prepara alla trasferta di Locri per la prima giornata di Serie D. La squadra allenata da Lillo Bonfatto ha ufficializzato l’acquisto del giovane difensore Rosario Centorbi, classe 2007. Terzino destro di talento, Centorbi proviene dal settore giovanile della Lucchese Calcio, dove ha completato il suo percorso di formazione. Cresciuto nella Santa Sofia, scuola calcio d’élite di Licata, il giovane difensore ha militato anche negli Allievi Nazionali U16 della formazione rossonera. Centorbi ha firmato un contratto biennale e può vantare diverse presenze nella rappresentativa nazionale Under 15. Oltre a ricoprire il ruolo di terzino destro, può essere schierato anche come difensore centrale, offrendo così versatilità al reparto arretrato.

Dopo le ottime prestazioni nelle giovanili, Centorbi è ora pronto a confrontarsi con il calcio dei “grandi” in una piazza storica e ambiziosa come quella di Agrigento.

Nei giorni scorsi, l’Akragas ha inoltre comunicato la cessione di Alessio Mannina, difensore classe 2000, trasferito in via definitiva al Città di San Vito Lo Capo, squadra che milita nel campionato di Eccellenza.

Dopo la convincente vittoria in Coppa Italia, i biancoazzurri sono ora concentrati sul campionato, con un settembre ricco di appuntamenti. Si parte domenica con la sfida in trasferta contro il Locri, seguita dalla partita casalinga all’Esseneto contro il Pompei. Il mese si chiuderà con gli impegni contro Castrumfavara e Sancataldese.

L’entusiasmo in città è palpabile, soprattutto dopo il successo di domenica scorsa contro il Licata. La società ha deciso di prolungare la campagna abbonamenti per capitalizzare sull’euforia dei tifosi. “È fondamentale per Agrigento avere una squadra competitiva – ha dichiarato il direttore generale Graziano Strano – e stiamo lavorando per mettere il direttore sportivo Giuseppe Cammarata nelle condizioni di fare almeno altri due acquisti. Tuttavia, abbiamo bisogno del sostegno del nostro pubblico”.

Si vocifera insistentemente l’arrivo di un attaccante di peso per rinforzare il reparto offensivo. Attualmente, l’Akragas conta su cinque attaccanti: Riccardo Bevilacqua, Mattia Galliano, Paolo Grillo, Eyram Leveh e Vincenzo Kevin Tuccio. A completare il reparto potrebbe essere l’attaccante lituano Karolis Laukzemis, 32enne attualmente svincolato, pronto a vestire la maglia biancoazzurra.

Per quanto riguarda la sfida di Locri, la partita sarà diretta dall’arbitro Christian Ferruzzi della sezione di Albano Laziale. Sarà coadiuvato dagli assistenti Michele Nappi e Davide Gneo, entrambi della sezione di Latina.