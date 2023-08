Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, due giovani rischiando di annegare sono stati tratti in salvo, suscitando il plauso e la gratitudine del sindaco Francesco Miccichè

Agrigento – Momenti di paura si sono vissuti a San Leone, di fronte a uno stabilimento balneare, quando due turisti di nazionalità ucraina hanno rischiato di annegare a causa del mare agitato e del forte vento. I giovani si sono tuffati in acqua, ma sono stati trascinati dalla corrente, trovandosi in grave pericolo.

Per fortuna, i due turisti sono riusciti ad aggrapparsi a degli scogli, ma non sono riusciti a fare ritorno sulla spiaggia. La situazione ha richiesto un’immediata attivazione dei soccorsi. I bagnini dello stabilimento balneare hanno tentato di recuperare la coppia di turisti, ma il mare impetuoso ha reso il compito estremamente difficile.

La situazione è cambiata quando una motovedetta della Guardia Costiera ha tentato di avvicinarsi, ma è stata costretta a fare marcia indietro.

Fortunatamente, il personale della Capitaneria è intervenuto con un gommone ha raggiunto i giovani in pericolo. In un atto di coraggio e solidarietà, alcune decine di bagnanti si sono uniti formando una catena umana e, utilizzando una fune, hanno contribuito a trarre in salvo i due turisti.

L’intervento tempestivo e coordinato ha permesso di portare in salvo i giovani dalla pericolosa situazione e di riportarli sani e salvi sulla spiaggia.

L’episodio ha dimostrato l’importanza di avere personale addestrato e pronto a intervenire in situazioni di emergenza in mare. La collaborazione tra diverse forze di soccorso e il supporto di bagnanti coraggiosi hanno giocato un ruolo cruciale nel salvataggio della coppia di turisti ucraini.

Nella giornata segnata da un’allerta meteo per vento, il pericoloso mare di San Leone ha causato un rischio di annegamento per i due giovani. Tuttavia, grazie all’attento monitoraggio delle condizioni marine e alla prontezza d’intervento degli uomini della Capitaneria di Porto, la tragedia è stata evitata.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha seguito con apprensione le operazioni di salvataggio, rimanendo in costante contatto con gli operatori sul campo. L’intervento rapido e coordinato ha permesso di recuperare i giovani in pericolo, portandoli in salvo.

“In un fine settimana caratterizzato da un’allerta meteo per vento, il gesto eroico dei soccorritori è un importante esempio di dedizione al servizio pubblico e di salvaguardia delle vite umane. L’episodio sottolinea l’importanza di rimanere vigili e preparati per affrontare situazioni di emergenza, garantendo la sicurezza e la tranquillità della comunità agrigentina”.

Il sindaco, Francesco Miccichè, ha seguito le operazioni di salvataggio con la massima allerta e ha espresso il suo ringraziamento e plauso agli eroici soccorritori. Va sottolineato che questo weekend è caratterizzato da un’allerta meteo per vento, evidenziando l’importanza della prontezza e dell’efficienza delle forze di soccorso in situazioni di emergenza. La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta e il rapido intervento ha permesso di evitare un tragico epilogo per i giovani in difficoltà.