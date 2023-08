Il Sindaco di Agrigento sostiene i giovani con l’acquisto di abbonamenti per gli eventi sportivi dell’Akragas, promuovendo l’inclusione sociale attraverso lo sport. Un progetto ambizioso che coinvolge diverse discipline e valorizza il talento locale. L’obiettivo è creare una comunità unita e aperta a tutti, dove ogni giovane possa esprimere il proprio talento. L’apertura di una nuova Academy dedicata agli sportivi è parte integrante di questo progetto. Un gesto significativo e importante per promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport.

In un gesto simbolico di grande solidarietà, il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha compiuto un atto significativo per sostenere i colori bianco azzurri. Infatti, attraverso un bonifico, ha acquistato ben 40 abbonamenti per il settore curva sud, destinati a giovani che potranno così partecipare agli eventi sportivi della loro squadra del cuore, l’Akragas.

Il Direttore Generale del club, Graziano Strano, ha espresso la sua gratitudine e ha sottolineato l’importanza di questo gesto. “Ringrazio di cuore il nostro Sindaco, Francesco Miccichè, per questo atto di grande generosità. Questi abbonamenti permetteranno ai giovani disagiati di avere l’opportunità di partecipare agli eventi sportivi e di sentirsi parte della nostra comunità. Voglio anche esprimere la mia riconoscenza all’Assessore allo Sport, Gerlando Piparo, che sta svolgendo un lavoro straordinario per promuovere lo sport e l’integrazione nella nostra città.”

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport, utilizzando il calcio come strumento per coinvolgere i giovani in attività positive e costruttive. L’Assessore Piparo ha commentato: “È un grande passo avanti per la nostra città. Vogliamo dare a tutti i giovani la possibilità di vivere l’emozione di tifare per la nostra squadra e di sentirsi parte di una grande famiglia. Questo è solo l’inizio di un progetto ambizioso che mira a coinvolgere sempre più persone nello sport e a valorizzare il talento locale.”

Il progetto “Agrigento per tutti” prevede una serie di iniziative volte a promuovere lo sport e l’inclusione sociale, coinvolgendo anche altre discipline sportive oltre al calcio. L’obiettivo è quello di creare un ambiente accogliente e aperto a tutti, dove ogni giovane possa esprimere il proprio talento e sentirsi parte di una comunità unita.

Il direttore generale del club, Strano, ha sottolineato l’importanza di aprire le porte dell’Agrigento anche a prospettive di atleti provenienti da diverse discipline. “Lo sport è uno strumento potente per creare legami e promuovere la crescita personale. Vogliamo costruire un progetto sportivo completo, che coinvolga diverse discipline e dia spazio a talenti provenienti da tutta Italia. La collaborazione con Giusi Parolino e altri atleti rappresenta un passo importante verso questo obiettivo.”

Il progetto “Agrigento per tutti” prevede inoltre l’apertura di una nuova Academy dedicata agli sportivi. Questa iniziativa mira a sviluppare talenti e promuovere l’eccellenza sportiva a tutti i livelli.

In conclusione, il gesto del Sindaco Miccichè dimostra la sua sensibilità nei confronti delle persone disagiate e la sua volontà di utilizzare lo sport come mezzo per promuovere l’inclusione sociale. L’impegno dell’Assessore Piparo e del Direttore Generale Strano nel sostenere questa iniziativa è un segno tangibile di quanto sia importante investire nel futuro dei giovani e creare una comunità più coesa e solidale. L’Agrigento sta aprendo una nuova pagina nella sua storia sportiva, puntando su un progetto ambizioso che mira a coinvolgere tutti e valorizzare il talento locale.

Così come il titolo del noto film “Più forte ragazzi!”, Agrigento dimostra che con la giusta determinazione e il sostegno della comunità, è possibile realizzare grandi progetti e rendere la città sempre più inclusiva e accogliente per tutti i suoi cittadini.