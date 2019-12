“Erogati i fondi MSNA ai numerosi comuni dell’agrigentino”

“Il Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati rappresenta un indispensabile sostegno economico per i numerosi comuni dell’agrigentino impegnati in percorsi di seconda accoglienza, abbiamo evidenziato più volte al Ministero dell’Interno le criticità in cui versano le amministrazioni, a causa della mancata erogazione di queste risorse nonché organizzato un tavolo tecnico in prefettura con le consigliere comunali Teresa Bilello e Marcella Carlisi; apprendiamo con grande soddisfazione che sarà elargito il contributo del quarto trimestre 2017″ – così i deputati del Movimento Cinque Stelle Azzurra Cancelleri e Filippo Perconti.

“Risorse che hanno saldato le somme anticipate dalle società che operano nel settore, che saranno utilizzate per la gestione dei progetti di accoglienza e inclusione territoriali – proseguono i parlamentari – scongiurando il pericolo che i costi gravino sui bilanci comunali, pregiudicando la corretta erogazione di prestazioni e servizi nei confronti della popolazione residente”.