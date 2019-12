Con questo slogan domani pomeriggio alle ore 18 in Via Atenea (Piazza Purgatorio), 40 elementi tra attori, musicisti, cantori della città offriranno, come qualche anno addietro, una bellissima novena tradizionale agli agrigentini ed ai visitatori.

Il momento di spettacolo, gratuito da parte di tutti gli artisti, intende lanciare un messaggio natalizio di serenità, fiducia ed speranza alla città che amiamo follemente.

Ci vediamo Sabato alle 18 F.to Artisti agrigentini