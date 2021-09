Dormivano in macchina, ora Nello e Costantin hanno una casa

Sembra una di quelle storie viste in tv, che accadono altrove ma quella di Nello e Costantin è vicina a noi. Per diverso tempo hanno visito, in via Imera, dentro una vecchia auto abbandonata, trasformata nella loro “casa”. Due invisibili, ma non per i Volontari di Strada: adesso, la loro, è una storia a lieto fine. Una foto è stata postata sui social dal presidente dell’associazione , Anna Marino, il prima e il dopo, un’auto e poi una stanza con due lettini, una piccola casa per i due “ex senzatetto”. “Un piccolo miracolo- dice Anna Marino-. Di certo la determinazione, l’empatia e la testardaggine non ci mancano. Chiunque volesse partecipare a questo progetto può contattare il numero 3294155467. Stamattina, tante lacrime di felicità e commozione. Grazie a chi fino adesso ha aderito. Piccoli oboli, fanno la differenza”. Per chi volesse aiutare Nello e Costantin può fare una donazione: IBAN IT22Y0200816600000102808340.