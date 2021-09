Eraclea Minoa, presto i lavori per ripascimento spiaggia

“Oggi si è svolta una riunione tecnica-operativa convocata da da me e dall’ing. Campisi in qualità di Rup per dare avvio ai lavori di ripascimento di Eraclea Minoa alla presenza dell’impresa esecutrice e dei professionisti incaricati del monitoraggio ambientale ed archeologico.” Lo ha scritto su facebook il sindaco di Cattolica Eraclea Santo Borsellino. “Si sono chiarite le criticità emerse e si è stabilito l’inizio dei lavori il primo di ottobre. Con determinazione e sinergia tra le amministrazioni, siamo arrivati alla conclusione di questo procedimento. Eraclea Minoa avrà un futuro”.