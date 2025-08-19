Dichiarata la morte cerebrale per la bambina di 6 anni, originaria della Guinea, che era ricoverata in gravi condizioni all’ospedale dei Bambini di Palermo dopo la traversata insieme alla madre dalle coste africane fino a Lampedusa. La piccola era arrivata nella più grande isola delle Pelagie la notte tra giovedì e venerdì 8 agosto dopo un viaggio di cinque giorni su un barcone con altri migranti, rimasti in balia delle onde senza cibo e acqua. Le condizioni della bambina erano apparse subito gravi ed era stata trasportata in elisoccorso dal 118 a Palermo e ricoverata in Rianimazione. Questa mattina è stata avviata la procedura per accertare la morte cerebrale.

