Si è svolto oggi presso la sede di Aica l’incontro tecnico-operativo convocato dal direttore dei lavori in merito agli interventi di ristrutturazione e automazione della rete idrica del Comune di Agrigento (primo stralcio).

La riunione, caratterizzata da un clima disteso e costruttivo, ha permesso di chiarire le criticità emerse e di condividere soluzioni operative, nel segno della collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti: Aica, Ati, Rup e Direzione lavori.

«L’incontro – si legge in una nota di Aica – ha rappresentato un momento determinante per definire il percorso da seguire, nel rispetto delle reciproche competenze e con l’impegno di affiancare il direttore dei lavori in ogni fase prevista dalla normativa vigente».

In tale contesto, il direttore dei lavori ha annunciato l’intenzione di ritirare le dimissioni, scelta che segna la conclusione positiva della giornata e la volontà comune di proseguire con rinnovata sinergia.

«Questa giornata segna un punto di svolta – ha dichiarato la presidente del Cda di Aica, Danila Nobile –. Abbiamo lavorato insieme con senso di responsabilità e chiarezza, mettendo al centro il rispetto delle regole, la trasparenza e l’interesse collettivo. Solo attraverso la collaborazione di tutte le parti potremo garantire ai cittadini di Agrigento un servizio idrico efficiente e sicuro».

Aica ha inoltre confermato che sarà convocata in sede anche l’impresa aggiudicataria dei lavori e che, a seguito delle verifiche, informerà le Autorità competenti – inclusi Prefettura e Procura – qualora emergessero inadempienze, garantendo la massima trasparenza e il pieno rispetto della legalità.

«Con questo passo in avanti – conclude la nota – Aica rinnova l’impegno a lavorare al servizio del territorio e dei cittadini, affinché gli interventi sulla rete idrica di Agrigento possano procedere con efficacia e tempestività».

