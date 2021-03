Era ricercato da mesi, scovato in una struttura ricettiva

Ricercato da diversi mesi, è stato trovato dai poliziotti del Commissariato di Canicattì, all’interno di una struttura ricettiva canicattinese, dove aveva temporaneamente preso alloggio. In manette è finito un uomo T.B., 60enne, di Lentini (Siracusa), gravato da un provvedimento di carcerazione. A suo carico era stato spiccato un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Gela, al fine di espiare 3 anni e 3 mesi di reclusione, per il reato di calunnia. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato tradotto al carcere di Caltagirone.

Sempre a Canicattì, individuato il presunto responsabile del furto aggravato di un veicolo. Gli agenti del Commissariato di Canicattì hanno notificato a G.S., 21 anni, un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Agrigento, con la quale è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora, nel territorio del Comune di Canicattì, con divieto di allontanarsi senza autorizzazione, con la prescrizione di restare presso la propria abitazione dalle 20 alle 07 di ogni giorno. Poiché lo stesso si trova attualmente in regime di arresti domiciliari, per un’altra precedente misura, l’ultimo provvedimento verrà eseguito successivamente.