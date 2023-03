Il giudice monocratico del Tribunale di Sciacca ha assolto, perché il fatto non sussiste, un uomo di 38 anni di Ribera dall’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della madre. La vicenda risale al 2017. La donna aveva denunciato il figlio ma poi, durante il processo, non si è mai presentata in aula per testimoniare Il giudice ha così assolto il figlio assistito dall’avvocato Giovanni Forte.