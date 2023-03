Aica: ok al bando per individuare i componenti del Cda

C’è l’avviso. L’Aica ha deciso e pubblica la manifestazione di interesse per individuare i componenti del Consiglio di amministrazione. I candidati avranno a disposizione dieci giorni per inviare le istanze di partecipazione. “Un avviso – dicono da Aica- aperto a tutti coloro in possesso dei necessari requisiti professionali, tecnici e culturali.” L’avviso è già pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo aicaonline.it. Dopo la nomina del nuovo direttore generale di Aica, anche il cartello sociale aveva chiesto di procedere velocemente alla definizione di un consiglio di amministrazione di alto profilo, con comprovate esperienze nella materia, per mettere i principali organi della governance societaria nella pienezza dei poteri nonché delle responsabilità. Lo aveva fatto ieri il sindaco di Favara, Antonio Palumbo chiedendo chiaramente un taglio netto col passato nei fatti e non solo nelle parole.