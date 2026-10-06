Il giudice del tribunale di Agrigento, Andrea Terranova, ha disposto l’assoluzione, perché il fatto è di lieve entità, di un 44enne agrigentino dall’accusa di violazione di sigilli. Anche il pubblico ministero, al termine della requisitoria, aveva proposto di assolvere l’imputato.

La vicenda risale al febbraio 2023 ed è in qualche modo collegata con l’omicidio di Roberto Di Falco, il trentottenne di Palma di Montechiaro ucciso con un colpo di pistola nel piazzale di una rivendita di auto nel quartiere di Villaggio Mosè.

Il 44enne, pochi giorni dopo il grave fatto di sangue, venne sorpreso dai poliziotti nell’area retrostante e di pertinenza dell’attività commerciale che nel frattempo era stata sequestrata per permettere lo svolgimento delle indagini.

Per questo motivo l’uomo era stato denunciato. Il tribunale di Agrigento, tuttavia, ha assolto l’agrigentino.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp